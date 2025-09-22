На Волыни разоблачили священнослужителя, который обещал отсрочку от мобилизации за вознаграждение. За совершенный поступок ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила спикер специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

По данным следствия, волынский священник пообещал за 10 тысяч долларов посвятить военнообязанного в дьяконы одной из церквей, благодаря чему мужчина получил бы отсрочку от мобилизации и был бы исключен из реестра "Оберег".

"Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, батюшка предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен он получил на банковскую карту, остальную – 8 тысяч долларов – наличными во время личной встречи", – рассказала Шевченко.

При этом у иерея прошли обыски дома и в автомобилях, в результате чего были обнаружены средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Священнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, отягощенное вымогательством). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

