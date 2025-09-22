На Волыни священник за 10 тысяч долларов посвятил уклониста в дьяконы, чтобы тот избежал мобилизации
На Волыни разоблачили священнослужителя, который обещал отсрочку от мобилизации за вознаграждение. За совершенный поступок ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщила спикер специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.
По данным следствия, волынский священник пообещал за 10 тысяч долларов посвятить военнообязанного в дьяконы одной из церквей, благодаря чему мужчина получил бы отсрочку от мобилизации и был бы исключен из реестра "Оберег".
"Чтобы придать такому рукоположению вид настоящего, батюшка предлагал приобрести специальную одежду, а также рекомендовал изучить определенные библейские тексты. Часть взятки в размере 80 тысяч гривен он получил на банковскую карту, остальную – 8 тысяч долларов – наличными во время личной встречи", – рассказала Шевченко.
При этом у иерея прошли обыски дома и в автомобилях, в результате чего были обнаружены средства связи, банковские карты и другие вещественные доказательства.
Священнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц, отягощенное вымогательством). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
