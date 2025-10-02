В Польше задержали мужчину, который, как считают спецслужбы, мог готовить теракты по заказу РФ. Его представляют, как "Владислав Д.".

Об этом сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники.

По версии следствия, указание мужчине могло дать Главное управление разведки России (ГРУ).

Один из тайников с банками для кукурузы был обнаружен на кладбище в литовском городе Каунас. Завербованному курьеру через Telegram дали задание купить лопату, отправиться на кладбище, выкопать там банки и доставить их недалеко от Лодзи.

Банки должны были крепиться к беспилотникам, выяснили польские силовики. Также они обнаружили на БпЛА крепления, соответствующие по диаметру банкам.

Одна из теорий приводит к тому, что эти банки надо было сбросить на объекты в Польше с помощью дронов.

