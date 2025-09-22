Завтра, 23 сентября, президент США Дональд Трамп встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также руководством Аргентины и Катара.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Завтра он (президент США - Ред.) примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", - заявила Ливитт.

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 17 сентября Зеленский дал понять, что договоренности о его встрече с Трампом во время сессии Генассамблеи ООН еще нет.

Также недавно Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" в вопросах санкций против России и гарантий безопасности Украине. Украинский президент заявил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

