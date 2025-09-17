Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что договоренности о его встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом во время сессии Генассамблеи ООН еще нет.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

"Наши команды работают, чтобы вышло нам встретиться с президентом Трампом", – заявил Зеленский.

Ранее госсекретарь США Рубио говорил, что в среду, 17 сентября, Зеленский может встретиться с Трампом.

Напомним, недавно Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" в вопросах санкций против России и гарантий безопасности Украине. Украинский президент заявил, что "единственный способ остановить боевые действия - это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".

О том, что означают заявления Зеленского, мы подробно писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1302-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

