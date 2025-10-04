Уровень коррупции в Украине за время полномасштабной войны повысился.

Об этом свидетельствуют данные опроса киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, такой вариант ответа выбрал 71% респондентов. Еще 20% считают, что коррупция осталась такой же.

При этом лишь 5% думают, что она уменьшилась.

Больше всего коррупция выросла для жителей восточных областей Украины (77%).

Среди тех опрошенных, кто доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому, только 6% считают, что коррупция в стране стала меньше.

