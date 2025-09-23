Сразу 42% поляков считают, что Украина должна согласиться с потерей территорий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys для Wirtualna Polska.

Польских респондентов спросили, должна ли, по их мнению, Украина согласиться отдать территорию в обмен на гарантии безопасности, оружие и окончание войны.

41,7% опрошенных заявили, что Украина должна согласиться на уступки (из них 17,2% выбрали ответ "однозначно да").

Противоположного мнения придерживаются 48,8% респондентов (из них 27,5% "однозначно против" такого шага). Остальные 9,5% опрошенных граждан Польши не смогли ответить.

Противники территориальных уступок являются преимущественно избирателями партий коалиции Польши – "Гражданской коалиции", "Польши 2050" и Польской крестьянской партии.

Избиратели правой оппозиции ("Право и справедливость" и "Конфедерация") разделились поровну – 48% считают, что Украина должна уступить территории, и еще 48% против этого.

Ранее мы сообщали, что согласно исследованию местного издания, 30% граждан Польши намерены уехать за границу в случае начала войны с РФ.

А в Украине 82% опрошенных граждан выступают за переговоры с Россией и только 11% – за продолжение войны.



Напомним, недавно Владимир Зеленский на закрытой встрече с членами партии "Слуга народа" заявил, что не собирается отдавать Донбасс России и уверен в победе ВСУ.





