Правительство Украины начинает аудит всех государственных компаний страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Результаты проверки будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Также он заявил, что с 1 декабря для военных заработает система электронных баллов – "е-баллов" – за эвакуацию раненых наземными роботизированными комплексами и за другие виды использования НРК боевыми подразделениями.

Напомним, после вскрытия коррупционной сети Миндича в Украине проведут аудит всех государственных предприятий.

Война в Украине продолжается 1360-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 14 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В четверг войска РФ продолжили продвигаться в сторону Гуляйполя. По данным мониторингового канала Deep State, противник занял посёлки Ровнополье и Яблоково на востоке Запорожской области. Также россиянам удалось крупное продвижение в Днепропетровской области: там враг захватил сёла Кирпичное, Егоровку и Даниловку. Под Покровском неприятель продвинулся в двух районах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.