Анализируем итоги 1360-го дня войны в Украине.

Удар по Киеву

Киев ночью был под массированный атакой дронов и ракет. Повреждено много жилых домов в разных районах города, погибли шесть человек. Все погибшие - из многоэтажки на Троещине, которая подверглась наибольшим разрушениям.

По данным ВСУ, Украину атаковали более 400 дронов и около 20 ракет, большая часть целей летела на столицу. СМИ публикуют кадры этих ночных ударов.

После обстрела нардеп Данил Гетманцев заявил, что удар наносился по энергетике. Позже "Укрэнерго" также заявило о прилетах по объектам энергоснабжения - в том числе в Киевской области (а также в Одесской и Донецкой).

Но в Киеве конкретные локации прилетов официально не озвучивались - хотя, судя по географии прилетов (или разброса обломков), можно предположить, что россияне снова целили по ТЭЦ на левом и правом берегу столицы. Косвенно это подтверждается тем, что на Троещине начались проблемы с отоплением (в микрорайоне расположена крупная теплоцентраль, по которой ранее уже наносили удары).

То есть, россияне продолжают угрожать Украине блэкаутом этой зимой.

А с учетом того, что температура этой зимой в Украине может снижаться до -20°C, этот сценарий становится еще более реалистичным пишет ВВС-Украина.

"Я думаю, что это будет самая плохая зима в нашей истории, - говорит правительственный чиновник. - Россия уничтожит нашу энергетику, нашу инфраструктуру, наше отопление. Все государственные институты должны быть готовы к худшему сценарию".

Уже сейчас, после предыдущей - субботней - атаки, отключения света могут длиться 16 часов в сутки.

Гендиректор ДТЭК Максим Тимченко считает, что Россия стремится к "полному уничтожению энергетической системы Украины", судя по последним атакам. Правительственный чиновник говорит, что цель - "спровоцировать восстание, чтобы люди выступили против правительства в Киеве, разрушить социальное единство".

Дипломаты говорят, что у российской тактики есть географический фокус – удары направлены на газовые и электрические сети на востоке Украины, а не на электростанции на западе страны.

"Они пытаются разделить Украину пополам в энергетическом смысле, – говорит один из европейских послов. – Они хотят, чтобы все восточнее Днепра этой зимой замерзло" (отметим, что именно в этой части Украины сосредоточен её основной промышленный потенциал - Ред.).

Ситуация на фронте

Продолжает ухудшаться ситуация к северу от Гуляйполя - важного укрепрайона ВСУ в Запорожской области.

Военный паблик Deep State показал вчера, что серая зона приблизилась к селу Даниловка в Днепропетровской области - оно находится на трассе между Покровским и Гуляйполем.

Ранее о ее захвате заявляла Россия, а также западные военные аналитики. Сегодня потерю поселка подтвердил украинский военный с позывным "Мучной". Как он отмечает, захватив Даниловку, армия РФ перекусила логистику ВСУ на Гуляйполе с севера. Это резко ограничило маневр и возможность быстро подтягивать подкрепление.

По оценке "Мучного", дальше россияне будут давить в направлении Остаповского и Отрадного.

Нардеп Безуглая прогнозирует потерю Гуляйполя, которое, по ее данным, россияне обходят по флангам.

"Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка военного управления и желания президента держать Сырского. Попрощайтесь с городом в Запорожском направлении. Там объявлена ​​эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят по бокам, и вскоре бои будут уже в Гуляйполе", - пишет депутат.

В пабликах уже появляются кадры из этого города. Многие дома там разрушены.

Пока в этом районе складывается угрожающая ситуация для ВСУ, Зеленский и Ермак вчера посетили бригаду ВСУ, которая воюет западнее - на ореховском направлении Запорожской области. Отметим, что РФ давно не имеет продвижения на этом участке, но активно продвигается в районе Степногорска, а также восточнее - на Гуляйпольском направлении.

В Днепропетровской области россияне захватили часть Орестополя, сообщил военный "Мучной". Российкие паблики заявили о полном захвате этого села на подступах к более крупному населенному пункту - Великомихайловке.

Военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке пишет, что россияне на Великомихайловском направлении захватили не только Орестополь, но и еще три села - Сосновку, Хорошее и Степовое.

Ситуация на востоке Запорожской области складывается для ВСУ неблагоприятной, остановить наступление РФ там пока не удается, пишет военный эксперт Константин Машовец.

По его оценке, основные негативные изменения произошли западнее реки Янчур. Российские подразделения смогли форсировать ее на ряде участков, захватили Успеновку и продвинулись дальше на запад примерно на 6–7 километров. В межиречье Вовчей и Янчура штурмовые группы вышли к линии Новоалександровка–Алексеевка и закрепились восточнее Егоровки. На флангах также отмечены небольшие продвижения в сторону дороги Гуляйполе–Великая Новоселка и в направлении Малиновки.

По словам Машовца, это стало возможным благодаря концентрации сил на узком участке фронта и быстрому подтягиванию основных подразделений на линии, где штурмовые группы добились локального успеха. Российские войска активно наращивают давление именно там, где им удается продвигаться.

Эксперт отмечает, что ситуация для Украины здесь складывается неблагоприятно.

“Перспективы на этом направлении явно не очень благоприятные для ЗСУ. Противник за последние несколько недель заметно увеличил темпы продвижения своих передовых подразделений и ни в коем случае не собирается их снижать. И пока что не видно возможности Вооруженных сил Украины хотя бы уменьшить их”, - написал Машовец.

По его словам, российское командование стремится обойти Гуляйпольский район обороны с севера и перерезать ключевые коммуникации, ведущие к нему со стороны Покровского. Если нынешний темп продвижения сохранится, россияне могут попытаться выйти к реке Гайчур и дороге Гуляйполе–Покровское, а затем приблизиться к Покровскому с юго-востока.

Машовец считает, что в перспективе противник может усилить наступление дополнительными силами, чтобы завершить охват Гуляйполя и перейти к его непосредственному штурму.

То есть, пока внимание многих (в том числе информационное внимание властей) направлено на то, что "мы удерживаем Покровск", россияне крайне активно наступают в Днепропетровской и Запорожской областях.

Перспективы этого наступления пока неясны, но предварительно это для ВСУ крайне серьезная угроза. Эти области так не готовили для обороны, как это было с Донбассом, да и нету там столь плотной городской застройки, которую можно упорно оборонять.

Потенциально это самое опасное направление наступления российских войск - из-за движения фронта в направлении стратегически важных промышленных центров, Днепра и Запорожья.

"Дело Миндича" и позиция Запада

Запад все более развернуто реагирует на самый громкий коррупционный скандал президентства Зеленского - вскрытие многомиллионных схем в "Энергоатоме" и потенциально в украинской оборонке. Что происходило при участии близкого к президенту бизнесмена Тимура Миндича.

Общий рефрен западных публикаций и заявлений - из-за коррупции в Украине снижается желание Европы помогать ей в войне.

"Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе. Люди устали от войны, от этих расходов. И это не так легко поддерживать поддержку Украины в ее войне с Россией", - заявил премьер Польши Туск.

О том, что коррупционное дело Миндича бросает тень на имидж Зеленского, пишет The New York Times. Расследование против его ближайшего окружения угрожает поддержке президента как внутри страны, так и за рубежом.

"Эти разоблачения стали для господина Зеленского разительным поворотом событий. Когда-то он создавал себе имидж лидера, который сделает украинскую политику более открытой, избавившись от богатых инсайдеров, известных как олигархи. Теперь, спустя почти семь лет после последних выборов, и поскольку из-за войны новых выборов не предвидится, многие украинцы считают, что он действует в узком, замкнутом кругу, и не подчиняется правилам", - говорится в статье.

Газета Politico пишет, что теперь Венгрия и Словакия могут использовать коррупционный скандал в Украине как дополнительный аргумент для дальнейшего блокирования "репарационного кредита", заявляя, что деньги могут быть украдены.

Будапешт и Братислава уже сейчас не дают гарантий Бельгии, основной держательнице российских активов, касательно юридических последствий. И даже в случае одобрения инициативы ее каждые шесть месяцев должны будут единогласно одобрять страны ЕС, как и другие санкции.

Издание пишет, что Украина начнёт затягивать пояса с апреля, если не будет новых денежных вливаний ни от ЕС, ни от МВФ. Сперва будут использованы средства, зарезервированные на следующий год, такие как выплата дивидендов в бюджет государственными банками. Затем Киев начнёт задерживать финансирование регионов и восстановительных работ. Крайним решением станет задержка выплаты зарплат госслужащим, больницам, пенсионерам и военным.

При этом газета уточняет, что, хотя дипломаты ЕС и считают "отвратительной" "повальную коррупцию" в энергетическом секторе Украины, но помощь прекращать не планируют. Но будут ужесточать условия ее передачи.

Пока что союзники по ЕС "требуют от Украины ответов" в связи масштабным коррупционным скандалом по "делу Энергоатома". Скандал "не поможет" репутации Киева в глазах международных партнеров, заявил изданию европейский чиновник.

"Это будет означать, что Еврокомиссии, безусловно, придется переоценить, как она тратит средства на энергетический сектор Киева", - заявил чиновник, добавив, что в будущем "Украине придется уделять больше внимания и прозрачности в том, как она тратит деньги".

По его мнению, Зеленский "должен успокоить всех - вероятнее всего, планом по борьбе с коррупцией". Чиновник уточнил, что с 2022 года Евроомиссия предоставила Киеву более 3 миллиардов евро в виде помощи на энергетику.

Но пока этот скандал - "худший из всех, что разразился вокруг Зеленского с момента его вступления в должность" - не побуждает союзников угрожать сокращением помощи Украине, пишет газета. Более того, чиновники в Киеве ждут, что Брюссель "сохранит общее табу на публичную критику Украины". Хотя и удвоит свои требования реформ в Украине, что будет привязано к финансированию страны.

Как по итогу "дело Миндича" повлияет на отношения Зеленского с Европой?

Скандал уже привел к тяжелым последствиям для Зеленского и Украины в целом. Информация о тотальной коррупции в высших эшелонах власти оказывает деморализующее влияние на общество. Получается, что в то время как миллионы украинцев сидят без света, окружение Зеленского грабит энергетику. В то время как тысячи украинцев гибнут на фронте, в интересах ближайших друзей президента носят сумки с миллионами долларов, а часть денег даже в Москву передают. У уклонистов и СЗЧшников появляется еще один мощный мотив избегать отправки на фронт.

Также противниками Зеленского уже начинает потихоньку прокачиваться тема, что "президент, чье окружение погрязло в коррупции, не имеет морального права руководить воюющей страной и требовать от людей идти в окопы или же стойко переносить тяготы военного времени в тылу".

Но практический эффект от всех этих факторов проявится лишь со временем. Однако есть еще одно последствие скандала, которое может нанести удар по украинской власти уже в самое ближайшее время. Последствие это касается финансирования со стороны Европы.

С ним, как мы уже писали, и до "пленок Миндича" были большие проблемы. После отказа США продолжать финансовую помощь Украине вся нагрузка свалилась на плечи Европы. На следующий год запрос Киева – около 120 миллиардов долларов (включая как финансирование дефицита бюджета, так и бесплатные поставки оружия или же закупку его у США).

Для испытывающей серьезные экономические трудности ЕС покрыть такую сумму непросто. Поэтому и рассматривается вопрос предоставления так называемого "репарационного кредита" в 140 миллиардов евро под залог замороженных российских активов, которыми, по данному замыслу, должны погасить кредит, если Россия согласится их отдать в счет выплаты репараций Украине. А так как вероятность этого близка к нулю, то многие эксперты трактуют выдачу "репарационного кредита" как фактическую конфискацию активов РФ. И потому Бельгия, где эти активы хранятся, выступает против. Также как Словакия и Венгрия. Да и в других странах Европы много несогласных, которые указывают на то, что такой шаг может подорвать доверие международных инвесторов к евро и привести к конфискации европейских активов в РФ.

"Пленки Миндича", как уже пишут западные СМИ, дали дополнительный аргумент противникам выделения "репарационного кредита" и вообще продолжения финансирования Украины.

"Золотая иллюзия Украины рушится. Разоблачена военная мафиозная сеть, имеющая бесчисленные связи с президентом Зеленским. Министр энергетики уже ушла в отставку, а главный подозреваемый сбежал из страны. Именно в этот хаос брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков - туда, где всё, что не сгорает на фронте, оказывается в карманах военной мафии. Безумие. Спасибо, но мы не хотим иметь с этим ничего общего", - написал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Также, как сообщают СМИ, во время недавнего обсуждения вопроса финансирования Украины министры финансов сразу нескольких стран ЕС поднимали вопрос о коррупционном скандале.

Позиция же основных европейских стран двоякая. С одной стороны они дают понять, что "дело Миндича" не должно повлиять на поддержку Украины. С другой стороны, они поддерживают действия НАБУ, что само по себе придает дополнительный вес аргументам противникам выделения "репарационного кредита" и прочего финансирования - ведь о тотальном воровстве в Киеве говорят не российские власти (что можно было бы списать на пропаганду), а украинские антикорупционные органы, которые пользуются полной европейской поддержкой.

Поэтому даже для самых стойких сторонников Киева в Европе ситуация выглядит крайне неприятно и может, теоретически, подвигнуть их на некие резкие движения в отношении Банковой. В том числе, например, поставить продолжение финансирования в прямую зависимость от неких перемен в украинской власти и в государственной политике.

И это для Зеленского, сейчас, пожалуй, главная непосредственная угроза от разворачивающегося коррупционного скандала.