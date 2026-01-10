Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить ответ Кремля на украино-американский вариант плана мирного урегулирования до конца месяца.

Об этом он заявил в интервью американскому новостному агентству Bloomberg.

"Украинский лидер заявил, что надеется получить ответ России на рамочное соглашение из 20 пунктов к моменту завершения согласования гарантий безопасности и плана восстановления с Трампом, что может произойти уже в конце этого месяца. Зеленский добавил, что рассчитывает встретиться с Трампом либо в США, либо в Давосе (Швейцария), где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме", – пишет издание.

Также Зеленский заявил, что намерен предложить Трампу потенциальное соглашение о свободной торговле с Штатами в рамках более широкого пакета мер по восстановлению Украины после войны.

Агентство отмечает со ссылкой на Зеленского, что соглашение будет предусматривать нулевые пошлины на торговлю с Америкой и распространится на некоторые промышленно развитые регионы Украины, предоставляя стране "очень серьёзные преимущества" по сравнению с соседними государствами и потенциально привлекая инвестиции и бизнес.

Напомним, американцы уже передали в Москву свой вариант мирного плана и теперь ожидают ответ от Кремля.

Ранее Зеленский заявил, что считает возможным завершить войну с РФ в течение полугода.