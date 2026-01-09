Киев предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе для обсуждения гарантий безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с чешским главой внешнеполитического ведомства Петром Мацинкой.

По словам Сибиги, переговорный процесс значительно продвинулся, и украинская сторона готова ускорить его ещё больше, направившись в США для переговоров с американцами.

"Как и президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины", - заявил Сибига.

Он подчеркнул, что этот визит может состояться, если поступит соответствующий сигнал с американской стороны.

Сибига заверил, что достигнут прогресс по многим направлениям: как в согласовании содержания документов, так и в понимании их правовой природы, а также в последовательности шагов для их финализации.

Кроме того, он добавил, что Зеленский ожидает детального отчёта от руководителя делегации и её членов о достигнутом прогрессе.

Ранее Зеленский говорил, что этот документ "фактически готов к финализации", чтобы обсудить его на предполагаемой встрече с Трампом, но еще ожидается реакция РФ.

О том, что российского посланника Кирилла Дмитриева ознакомили с обновлённым проектом документа, вчера писало издание Axios. Однако пока Москва не комментировала этих предложений.