Украине предлагает Трампу встречу с Зеленским на следующей неделе
Киев предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе для обсуждения гарантий безопасности.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции с чешским главой внешнеполитического ведомства Петром Мацинкой.
По словам Сибиги, переговорный процесс значительно продвинулся, и украинская сторона готова ускорить его ещё больше, направившись в США для переговоров с американцами.
"Как и президент, так и украинская делегация готовы отбыть в США для максимального ускорения приближения справедливого мира для Украины", - заявил Сибига.
Он подчеркнул, что этот визит может состояться, если поступит соответствующий сигнал с американской стороны.
Сибига заверил, что достигнут прогресс по многим направлениям: как в согласовании содержания документов, так и в понимании их правовой природы, а также в последовательности шагов для их финализации.
Кроме того, он добавил, что Зеленский ожидает детального отчёта от руководителя делегации и её членов о достигнутом прогрессе.
Ранее Зеленский говорил, что этот документ "фактически готов к финализации", чтобы обсудить его на предполагаемой встрече с Трампом, но еще ожидается реакция РФ.
О том, что российского посланника Кирилла Дмитриева ознакомили с обновлённым проектом документа, вчера писало издание Axios. Однако пока Москва не комментировала этих предложений.