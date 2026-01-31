Сегодня часть регионов Украины столкнутся с морозами. На территориях, где еще удержится плюсовая температура, ожидаются осадки и сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Луганской и Донецкой областях, Запорожье и Крыму днем ожидается +1+5 градусов, но теплая погода будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и штормовыми порывами ветра.

С севера ожидается новый мощный антициклон, который постепенно вытеснит влажные воздушные массы и принесет мороз. В большинстве областей днем ожидается -6-10 градусов, а на севере и западе -7-12 градусов.

Ветер северо-восточный, порывистый, местами со штормовыми порывами, что существенно усилит ощущение холода.

Снег и мокрый снег пройдут также и в центре страны, кроме Винницкой области, на юге и востоке. На юго-востоке будут преобладать дожди, а в западных и северных областях существенных осадков не прогнозируют.

В Киеве сегодня будет холодная погода с ночной температурой воздуха -14 градусов. Днем столбики термометров в столице покажут -12.

При этом Укргидрометцентр отмечает, что в Киеве сегодня будет без осадков, а на дорогах гололедица.

Напомним, на прошлой неделе в Украине прогнозировалось потепление, которое принесет значительное ослабление морозов.

