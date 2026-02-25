Пока украинские телеграм-каналы заполнены видеонарезками речи посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в Chatham House, во время которой он демонстрирует крайне слабый уровень владения английским, одно из самых авторитетных европейских изданий выпустило крайне лестный по отношению к экс-главкому ВСУ репортаж с этого мероприятия.

Материал опубликовал немецкий журнал Der Spiegel под заголовком "Человек, которого президент Зеленский должен опасаться".

Статья начинается утверждением о том, что Залужный выступил с "программной речью о будущем Украины". Авторы подробно описывают атмосферу встречи, указывая, что Залужный "вошёл в зал пружинистой походкой", а его "массивная фигура свидетельствует о том, что и после увольнения он регулярно тренируется".

Далее Der Spiegel пишет, что на родине его считают героем войны и самым ближайшим конкурентом Владимира Зеленского. Его разногласия с президентом подаются в выигрышном для экс-главкома свете.

"История Зеленского и Залужного никогда не была лишена напряжения. Ещё до начала конфликта генерал настаивал на мобилизации в армию. Накануне вторжения он хотел ввести военное положение, чтобы подготовить страну. Но раз за разом Залужный сталкивался с сопротивлением Зеленского", - отмечает издание.

Описывая речь Залужного, журнал противопоставляет его Зеленскому в позитивном ключе.

"Его выступление в Лондоне сдержанно. Холодно и аналитично генерал рисует картину того, как будет развиваться война в Украине. Это совсем иной тон, чем у его президента. Залужный не отчаянно требует оружия от Запада - он хочет, чтобы Украина разрабатывала собственное. Он не жалуется на разрушенную энергосистему, а предлагает конкретные шаги по её модернизации и повышению устойчивости, чтобы атаки российских дронов оставались безрезультатными", - пишет издание.

Der Spiegel отмечает, что в свете возможных будущих выборов Залужный с его популярностью может стать серьезным соперником Зеленского.

Пока экс-главком о своих политических амбициях говорит уклончиво: "Только когда военное положение перестанет действовать, я подумаю о своем будущем".

"При этом сам он едва заметно улыбается", - добавляет издание.

Журнал предполагает, что эти заявления - лишь часть стратегии бывшего главкома по дистанцированию от Зеленского и что "час Залужного" наступит, если американцы в ближайшее время продавят мирное соглашение.

"Пока из-за войны в Украине нет выборов. Но американцы в переговорах о мирном соглашении настаивают на скором голосовании. И тогда наступит момент Залужного. С его популярностью и дистанцией от прежней должности командующего он мог бы собрать большинство против Зеленского, считают наблюдатели", - пишет Der Spiegel.

Вчера Зеленский заявил, что Залужный занимается политикой, а сам он делать этого не хочет.

Подробнее о политических амбициях экс-главкома мы писали в отдельном большом материале.