Сотрудники Службы безопасности Украины пытались убить Валерия Залужного в сентябре 2022 года, когда он занимал должность главнокомандующего ВСУ.

Об этом сообщила ведущая принадлежащего лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко "5 канала" Янина Соколова на своей странице в Facebook.

Она назвала "покушением на убийство" Залужного обыски СБУ в ночном стрип-клубе отеля в центре Киева, где осенью 2022 года размещался штаб главкома.

"Примечательно, что отель на момент обыска уже как минимум год не работал. Это подтвердили владельцы отеля. Напомню, что, по словам Валерия Залужного, спецназ СБУ, в частности "Альфа", выломали двери (имеем документальное подтверждение) и попали в оперативный штаб главкома, который на тот момент базировался в том же отеле, в который приехали элитные подразделения СБУ в пустом Киеве бороться с незаконной деятельностью стрип-клуба. По словам моих собеседников в окружении Валерия Залужного, это было покушение на убийство. И об этом знали западные партнеры, в частности, британцы. Назначение на должность посла носило характер не столько политического компромисса между президентом и на тот момент главкомом, сколько защитой самого Залужного", - написала Соколова.

Напомним, Залужный неожиданно откровенно рассказал о своих напряженных отношениях с президентом Владимиром Зеленским и раскритиковал его решения во время контрнаступления 2023 года. Подробнее о его заявлениях мы рассказывали в отдельном материале.