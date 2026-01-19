Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют меньше, чем экс-главкому ВСУ и действующему послу Украины в Великобритании Валерию Залужному и главе Офиса президента Кириллу Буданову.

Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно этим данным, Зеленскому доверяют 62% украинцев, в то время как экс-главкому и послу в Британии – 72%, а бывшему главе военной разведки и нынешнему руководителю Офиса президента – 70%.

При этом не доверяют Зеленскому 34% опрошенных (Залужному и Буданову - в районе 20%).

Напомним, еще весной прошлого года данные опросов свидетельствовали, что в рейтинге доверия украинцев на первые места вышли Залужный и Буданов.

А недавно нардеп Ярослав Железняк заявил о рекордном падении рейтинга Зеленского после скандала с "плёнками Миндича".

Также, по данным опросов SOCIS, Зеленский проиграл бы во втором туре президентских выборов Залужному и Буданову. В случае выхода во второй тур действующего президента и экс-главкома Залужный набрал бы 64,2%, а Зеленский - 35,8%. В случае с главой ГУР разрыв меньше, но все равно существенный: 56,2% против 43,8%.