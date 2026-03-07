Неделю назад США и Израиль напали на Иран, убив верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, его сподвижников, многих других военных и гражданских лиц, включая, как уже признают и американские СМИ, более 150 девочек в школе в городе Минаб.



Мы уже писали, что война в Иране будет иметь решающее значение с точки зрения новой имперской стратегии США по сохранению своего глобального доминирования через демонтаж миропорядка, основанного на международном праве и замене его на торжество "права сильного" (подробнее об этом мы писали в отдельном материале).



Американцы рассчитывают, что они, как обладатели самый мощной в мире армии и флота, смогут с их помощью диктовать экономические и прочие условия всему миру, ограничивая развитие тех стран, которых они считают своими главными врагами и конкурентами. В первую очередь Китая, но не только. Европу также в рамках этой стратегии ничего хорошего не ждет (подробнее читайте в нашем материале).



Для реализации данного плана США нужен контроль над основными запасами ресурсов на планете. Первая и очень успешная "проба пера" была в Венесуэле, которая покорилась Вашингтону после похищения президента Николаса Мадуро. Следующий удар был нанесен по Ирану с целью взять под контроль его запасы нефти, а заодно и окончательно зацементировать американское доминирование на Ближнем востоке и в зоне Персидского залива, пресекая "боковые влияния" со стороны Китая и других игроков.



Далее, опираясь на такую базу можно будет уже диктовать условия и Китаю (угрожая блокадой поставок энергоносителей), окончательно поставить в зависимость Европу, а также вести торговую войну с РФ, вытесняя ее нефть и газ с мировых рынков и также принуждая Москву принимать условия Вашингтона.



Мы уже писали, что все это чревато прямым столкновением США с РФ и КНР с угрозой ядерной войны.



Но, в любом случае, путь к такой перспективе лежит через подчинение Ирана американцам, за что сейчас и идет война.



Провал планов подчинения Ирана (например - вынужденная остановка его обстрелов Израилем и США без достижения поставленных целей) будет означать поражение Вашингтона и поставит на грань краха всю его новую геополитическую стратегию.



Поэтому ставки крайне высоки и воплотить задуманное президент США Дональд Трамп постарается любым способом.



Однако, неделя войны показала, что Иран не пал в один день и продолжает сопротивление.



Поэтому сейчас США одновременно пытаются реализовать три сценария.



Первая – попытаться найти силы в регионе, которые возьмут на себя задачу наземного вторжения в Иран, которое не могут осуществить сами американцы в виду отсутствия в регионе достаточного количества американских сухопутных войск (в отличие от ситуации с войнами 1991 и 2003 годов с Ираком). Однако с этим есть сложности, о которых мы писали здесь.



Второй – вызвать дестабилизацию внутри Ирана через протесты и бунт части силовиков и нацменьшинств. Пока признаков успеха этого проекта не наблюдается, хотя работа в данном направлении продолжается.

Третий - реализовать "сценарий Дельси Родригес" в Иране. То есть, после смерти Хаменеи привести к власти нового лидера, который примет все условия Трампа. На это прямо намекает сам президент США.

Он сказал, что его устроит и религиозный лидер, который будет готов договариваться с американцам. То есть, речь идет о фактическом сохранении прежнего режима аятолл, но выполняющего все указания Вашингтона. Насколько этот путь реальный судить сложно, потому что информации о происходящем сейчас внутри иранских элит немного.

В основном, на эту тему пишут западные, арабские и иранские оппозиционные источники. Они сообщают о борьбе радикального крыла, которое представляет КСИР и сын Хаменеи Моджтаб - один из кандидатов на роль нового лидера Ирана, которого Трамп уже назвал "неприемлемым", а также реформаторскими кругами, к которым, в частности, относят президента Масуда Пезешкиана и которые, по версии СМИ, готовы к "сделке" с американцами.

Насколько такая картина достоверна судить трудно. Хотя почву для обсуждения темы раскола в элитах дало и сегодняшнее заявление Пезешкиана, который извинился перед странами Персидского залива за ракетно-дроновые атаки и пообещал более удары не наносить, если не будет более атак на Иран с их территории. Но что на самом деле значит это заявление, будет ли оно вообще реализовано на практике, как сложится новый расклад в иранском руководстве и изменит ли он курс страны в отношении США пока говорить рано. Хотя, судя по заявлениям Трампа, у него на "венесуэльский сценарий" есть большие надежды.



Война в Иране уже задала много глобальных экономических и геополитических трендов.

Применительно к войне в Украине, как мы уже писали, практически все из них позитивны для Кремля и негативны для Киева.



Рост цен на нефть укрепляет бюджет РФ и ослабяет бюджет Украины.



Перебои с поставками энергоносителей из Персидского залива усиливают значение для Китая отношений с РФ, а также могут создать предпосылки для разворота курса Европы к нормализации отношений с Москвой.



Соответственно, повышается роль и значение России и для США. Особенно в плане недопущения укрепления союза Пекина и Москвы.



Плюс к тому снижается внимание Запада в целом к войне в Украине. Может иссякнуть поток военной поддержки, а в перспективе и финансовой (если рост цен на нефть будет продолжительным и нанесет серьезный экономический ущерб Европе).



Но пока это все еще скорее наметки на тренды. Для того, чтоб они превратились в устойчивую тенденцию нужно, чтоб война затянулась надолго.



Хотя даже если она закончится в ближайшее время (причем вне зависимости от того – успехом ли для США, либо их отступлением без достижения поставленных целей) последствия будут.



Во-первых, в плане усиления значения РФ для Китая, как единственного гарантированного источника снабжения сырьем. А значит – усиления значения Москвы и для США.

Во-вторых, в плане усиления разногласий между Штатами и Европой, а также внутри самого ЕС в отношении Америки.

В-третьих, еще в большей степени девальвируются понятие "международное право", на котором строят свою позицию Украина в противостоянии с РФ. Девальвируется, к сожалению, и цена человеческой жизни. Фото разрушений и жертв в украинских городах в мировой повестке в последнюю неделю "тонут" в потоке фото и видео разрушений и жертв в Иране, Ливане и в других странах Ближнего востока.



И это, конечно, будет иметь прямое значение и для войны в Украине. Поэтому вопрос о ее скорейшем окончании становится ещё более важным.