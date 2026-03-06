США располагают разведданными, указывающими на то, что Китай может предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет.

Об этом сообщает CNN.

Как известно, в Пекине до последнего пытались оставаться в стороне от прямого конфликта на Ближнем Востоке.

Однако отмечается, что Китай сильно зависит от иранской нефти и потому оказывает давление на Тегеран, требуя обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив.

"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет окончания войны, потому что она ставит под угрозу их энергоснабжение", – сказал один из источников телеканала.

В то же время, министр обороны США Пит Хегсет уверяет, что вмешательство Китая и России пока не является определяющим фактором в войне.

Между тем Центральное разведывательное управление отказалось от комментариев по этому поводу.

Ранее западные СМИ писали, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию для планирования ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.