Госсекретарь США Марко Рубио сообщил главам МИД арабских стран, что военная операция против Ирана может продлиться ещё несколько недель.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, Рубио подчеркнул, что нынешний военный фокус США направлен на иранские пусковые установки ракет, их запасы и производственные объекты.

Он также заявил арабским министрам, что официальной целью США не является смена режима в Иране. Однако одновременно он также дал понять, что Вашингтон хотел бы видеть у власти в стране других людей.

Кроме того, Рубио отметил, что в настоящее время у США нет диалога с иранскими властями и что любые переговоры сейчас могли бы подорвать текущие военные цели.

Напомним, экс-представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что американцам нужно захватить иранский остров Харк.

При этом сам Трамп призвал курдов выбрать сторону в конфликте с Ираном. СМИ отмечали, что курды пока ещё не решили, поддерживать ли нападение Соединенных Штатов.

