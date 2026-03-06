Индия вновь увеличила закупки российской нефти с разрешения властей США. Разрешение было выдано на месяц.

Об этом сообщил в Х американский министр финансов Скотт Бессент.

"Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок министерство финансов США вводит временное 30-дневное разрешение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть. Эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море", - заявил глава минфина США.

"Эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана захватить мировой энергетический рынок", - добавил Бессент.

Он также выразил надежду на то, что Индия увеличит закупки американской нефти.

Напомним, вчера СМИ писали, что Нью-Дели начал усиленно закупать российскую нефть на фоне блокады Ормузского пролива.

А до этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто ездил в Москву, чтобы договориться о поставках российских нефти и газа по прежней цене несмотря на войну на Ближнем Востоке и нарастающий кризис с энергоносителями.