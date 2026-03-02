Из-за обострения на Ближнем Востоке Индия рассматривает увеличение закупок российской нефти, которые только недавно были уменьшены в рамках договоренностей с США и за последний месяц достигли минимума с 2022 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Снижение российских поставок Нью-Дели компенсировал за счет ближневосточных закупок, однако сейчас последние сокращаются из-за боевых действий. Половина нефтяных поставок в Индию направлялась из арабских стран через Ормузский пролив, однако этот маршрут оказался небезопасным. А вот россияне могут доставлять нефть в Индию без проблем.

На выходных руководители основных НПЗ обсудили с представителями правительства, как реагировать на кризис с поставками. Чиновники из министерства нефти отметили, что запасов черного золота хватит стране только на две недели, поэтому следует обсудить с Вашингтоном возможность увеличения закупок российской нефти.

Среди других вариантов рассматривают использование стратегических резервов, закупка нефти в Венесуэле и согласование с саудовской компанией Saudi Aramco отправки нефти в Индию через порт Янбу на Красном море.

Недавно Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, а США даже отменили 25-процентную пошлину против Нью-Дели, введенную из-за покупки нефти РФ.

СМИ писали, что Россия компенсирует потери экспорта в Индию за счет увеличения закупок со стороны Китая.