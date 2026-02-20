Индия сокращает закупку российской нефти, но РФ компенсирует потери экспорта за счет увеличения закупок со стороны Китая.

По данным агентства Reuters, в январе Индия сократила импорт российской нефти на 23,5% относительно декабря - до самого низкого уровня с ноября 2022 года. Сейчас объемы закупок у России составляют 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Другое агентство Bloomberg в целом подтверждает эти оценки, называя цифру в 1,2 миллиона баррелей в сутки.

При этом доля Москвы в общем объеме импорта нефти Индией хотя и сокращается, но останется большой: 21,2%. На этом фоне растут поставки с Ближнего Востока, которые с конца 2022 года достигли максимального показателя. Крупнейшим поставщиком Индии из этого региона наравне с Россией становится Саудовская Аравия.

В то же время, как пишет Bloomberg, с ноября Китай заменил Индию в качестве крупнейшего покупателя российской нефти, поставляемой морским транспортом.

С 1 по 18 февраля поставки российской нефти в порты Китая выросли до 2,09 миллиона баррелей в день. В январе этот показатель находился на уровне 1,72 миллиона баррелей, а в декабре 2025 года - 1,39 миллиона, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что это "более чем компенсировало" снижение закупок со стороны Индии.

Согласно прогнозам компании Kpler, импорт нефти из России в Индию в следующем месяце продолжит сокращаться и достигнет 800 тысяч - 1 миллиона баррелей в сутки.

Недавно Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить закупки российской нефти, и США даже отменили 25-процентную пошлину против Нью-Дели, введенную из-за покупки нефти РФ, однако индийские официальные лица опровергли слова главы Белого дома. Как видим, исходя из данных СМИ, Индия не прекращает, но сокращает закупки нефти из РФ.

Между тем на днях пресса писала, что экспорт нефти РФ растет четвертую неделю подряд.