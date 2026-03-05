Индия снова наращивает закупки российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке, которая влияет на поставки топлива в Азию из-за блокады Ормузского пролива.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным сервисов отслеживания судов Kpler и Vortexa, два танкера с российской нефтью марки Urals, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили маршрут и теперь идут в порты Индии. Их общий груз составляет около 1,4 млн баррелей, прибытие ожидается уже на этой неделе.

Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей нефти, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второе судно - Matari - доставляет более 700 тыс. баррелей и должно прибыть в порт Вадинар на западе страны сегодня. Ранее оба танкера находились под санкциями Великобритании и Евросоюза.

Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти, опасаясь осложнить торговые переговоры с США. Из-за этого Москва начала активнее искать покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива усилили риски дефицита сырья, поэтому Индия вновь начала возвращаться к поставкам из России.

По словам источников, ещё один танкер - Indri, который изначально следовал в Сингапур, тоже резко изменил курс и направился в Индию с грузом около 730 тыс. баррелей нефти Urals. Это судно, как и два других, было внесено в санкционные списки Великобритании и ЕС в прошлом году.

Представители компаний-владельцев и операторов танкеров, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, отказались комментировать изменение маршрутов поставок.

Между тем цена нефти Urals превысила 70 долларов за баррель.

Отметим, что в бюджете РФ на 2026 год заложена цена нефти в 59 долларов за баррель.

Напомним, накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто ездил в Москву, чтобы договориться о поставках российских нефти и газа по прежней цене, несмотря на войну на Ближнем Востоке и нарастающий кризис с энергоносителями.

Как пишут западные СМИ, любое продолжительное закрытие Ормузского пролива или разрушение экспортных мощностей стран Персидского залива по нефти и газу может оживить рынок подсанкционного российского топлива.