"Топливная лихорадка" в Украине, о которой уже писала "Страна", набирает обороты.

По данным профильной площадки enkorr, 5 марта оптовые цены на бензин, дизель и газ снова выросли. Бензин марки А-95 стоит на опте 62, 83 гривны, дизель рванул до 71,75 гривен (при этом в рознице еще сохранились более низкие цены - 68,95 гривен), сжиженный газ продают по 35,75 гривен за литр.

Это означает, что уже в ближайшее время снова повысятся и розничные ценники. Тем более что котировки нефти после небольшого отката снова выросли до 83,03 долларов за баррель.

Кроме того, крупнейшие операторы готовятся к дефициту топлива, а потому ограничивают его продажи. Как сказали "Стране" украинские аграрии, сейчас для них на европейских НПЗ выставляют лимиты по объемам отгрузки: в одни руки не больше 500 тонн.

Такие высокие цены на топливо уже становятся проблемой для аграриев, рассказал нам глава Союза украинского селянства и владелец фермерского хозяйства в Кировоградской области Иван Томич.

"Дизель уже по 70, хотя в прошлом году на начало посевной был немного дороже 50 гривен за литр. Кто-то сделал небольшой запас топлива еще по старым ценам, но многие не успели, а теперь придется платить втридорога. Некоторые фермеры уже заявляют, что вообще не будут сеяться. Понятно, что это они на эмоциях, большинство в итоге все равно передумает и выведет технику в поля. Но нынешняя весенняя кампания будет очень дорогой и суперсложной", - говорит Томич.

Он добавил, что сейчас есть проблема и с удобрениями.

"Например, аммиачная селитра очень дорогая, и не всегда можно взять в нужных объемах", - говорит Томич.

Отметим: ситуация с удобрениями может еще более ухудшиться, так как через заблокированный Ормузским пролив идут не только огромные потоки нефти и газа, но и значительная часть мирового оборота азотных удобрений.

Но даже по повышенным ценам удобрения купить сложно, так как многие производители придерживают их в ожидании еще более высоких прайсов.

Эксперты ФАО, продовольственного подразделения ООН, допускают проблему нехватки удобрений в этом сезоне, если кризис вокруг Ирана затянется, что в итоге окажет влияние на мировое сельское хозяйство и стоимость продовольствия.

Отечественные же химзаводы ("Ровноазот" и "Черкассыазот") работают, по оценкам Украинской аграрной конфедерации, всего на 30-40% мощности.

Поэтому в результате могут возникнуть проблемы с урожаем, а его себестоимость сильно вырастет: на 30% и больше.

"Понятно, что осенью цены на зерно на мировом рынке могут быть более высокими, чем сейчас. Но если посчитать сегодняшние затраты на посевную и сравнить их со стоимостью готовой продукции в закупке, то получается, что и сеяться, собственно, особо незачем", - говорит Иван Томич.

Разбирались, как война на Ближнем Востоке может повлиять на украинских аграриев и урожай-2026.

Цены на солярку отбивают желание сеять

Учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что многие агрохозяйства уже сформировали запасы топлива под весеннюю посевную кампанию. То есть нынешний рост цен на АЗС по ним не сильно ударит.

Впрочем, сами аграрии говорят, что успели создать запасы далеко не все.

"Да, кто-то успел закупить топливо, но далеко не на весь сезон. Но большинство, особенно мелкие хозяйства, никакого запаса не имеют, им придется заправляться с колес по текущим ценам. 70 гривен за литр солярки - это катастрофа для селян. Правда, весной расход топлива не такой большой, как во время уборочной кампании осенью. Но мы же не знаем, что будет с ценами к тому времени, может, еще больше вырастут. Поэтому многие фермеры даже говорят, что нет смысла сеять", - отметил Иван Томич.

"Мы не имеем таких емкостей, чтобы запастись топливом на весь сезон. К тому же в условиях войны делать такие запасы опасно. Поэтому ни я, ни мои знакомые фермеры топливного НЗ не имеют. Будем покупать по мере необходимости и по тем ценам, что есть - другого выхода нет", - рассказал нам фермер Николай из Херсонской области. Он добавил, что рост цен на топливо уже спровоцировал увеличение тарифов на логистику.

Поэтому вывозить остатки прошлогоднего подсолнечника и завозить удобрения обходится хозяйствам на 7-10% дороже, чем еще неделю назад.

В Украинской аграрной конфедерации говорят, что в южных регионах нужно побеспокоиться об обеспечении достаточных объемов топлива, так как может возникать ситуативный дефицит, что грозит еще большей накруткой цен.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой заявил, что на гектар гречки за весь период - с весны до осени - требуется до 100 литров солярки.

"В прошлом году это было чуть больше 5 тысяч гривен, в этом, получается, будет 7 тысяч, то есть уже плюс 2 тысячи к затратам на гектар. При этом по итогам прошлого года себестоимость гречки из расчета на гектар составляла около 10 тысяч гривен. Получается, в этом году будет минимум 12 тысяч или плюс 20% к прошлому сезону. И это только с учетом увеличения топливных затрат. По удобрениям гречка очень экономная, но может быть дополнительный рост за счет подорожания паев. Что касается других культур, то практически все они более затратны по топливу, чем гречка. Самые "прожорливые" - сахарная свекла и кукуруза, там расход дизеля на гектар может быть и вдвое выше, чем у той же гречки, поскольку идут огромные затраты на уборку и транспортировку. Пшеница, подсолнечник и соя менее затратные", - сказал Громовой.

Он считает, что в этом сезоне аграрии, выбирая список приоритетных культур, будут считать их энергозатратность: потребности в топливе как на этапе посевной и уброчной, так и на элеваторах, логистике и пр.

"Учитывая стоимость дизеля, газа и электроэнергии, этот показатель все больше влияет на итоговую себестоимость культур", - отметил Громовой.

Удобрения дорожают и становятся дефицитом

Еще одна проблема, с которой сталкиваются аграрии накануне весенней посевной, - это удобрения.

Томич говорит, что есть перебои с поставками аммиачной селитры: не всегда можно купить нужные объемы даже по высокой цене. При этом цены на нее действительно зашкаливают: колеблются от 23 до 28,4 тысяч гривен за тонну, тогда как в прошлом году не превышали 15-21 тысяч гривен.

Дефицит аммиачной селитры участники рынка оценивают примерно в 150-170 тысяч тонн.

В Украинской аграрной конфедерации отметили, что в этом году азотные удобрения действительно в дефиците, хотя именно они нужны в первую очередь для ранних полевых работ. Например, аммиачной селитрой подкармливают озимые, помогая им подниматься из-под ледяной корки.

Причина дефицита следующая: военные добились запрета импорта аммиачной селитры корабельными партиями из-за ее повышенной взрывоопасности.

Возможно, вместо нее разрешат импортировать альтернативные виды удобрений, скажем, известковую селитру. Но итоговое решение пока не принято. Также рассматривают варианты поставок по железной дороге или автомобильным транспортом, но они более дорогие.

Поэтому, по данным УАК, многие аграрии вынуждены закупать другие виды удобрений, в частности, карбамиды и сульфаты аммония, но их тоже не хватает. Аграрии жалуются на нехватку на рынке аммиачно-карбамидной смеси. Карбамиды по сравнению с прошлым годом подорожали примерно на 18%, и сейчас в Украине эти удобрения продают по 29 тысяч гривен и даже дороже.

Отечественные предприятия "Ровноазот" и "Черкассыазот" работают с перебоями, загружены на 30-40% мощности, и то не всегда. Нередко заводы вообще останавливаются. Поэтому, как отмечают в УАК, отечественное производство удобрений не превысит 2 млн тонн в год, что как минимум вчетверо меньше реальных потребностей аграриев. Отметим, что группа OCTHEM, которой принадлежат указанные выше предприятия, оценивает производство на них в прошлом году на уровне всего 1,57 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2024 году. При этом в конце февраля отечественные производители подняли цены на аммиачную селитру на 500 гривен на тонне.

Война в Иране грозит еще больше усложнить ситуацию с удобрениями.

Через Ормузкий пролив, который заблокировал Иран, идет не только 20% мирового объема нефти, но и 26% мировой торговли азотными удобрениями, включая сам аммиак, необходимый для их производства. Через этот коридор транспортируется много серы - основного сырья для производства фосфорных удобрений. В Китае, который является самым крупным импортером серы, внутренние цены на нее уже выросли на 5%.

Всего за несколько дней после блокировки Ормузкого пролива цены на карбамид тоже выросли. Так, египетские производители повысили ценники на 15-25 долларов за тонну. Карбамид, который еще в феврале стоил около 485 долларов за тонну, сейчас продается в среднем по 505 долларов. Кроме того, в разы подорожал фрахт, что в итоге тоже заложат в цены на удобрения.

По прогнозам управляющего партнера компании "Агропартнер" Леонида Шнайдмана, удобрения еще могут прибавить в цене 20-30 долларов на тонне. И эти "лишние" 30 долларов на гектар для некоторых хозяйств могут стать критическими.

"Золотой" урожай

Эксперты не исключают, что многие украинские агрохозяйства могут выбрать вариант, который они уже обкатали на практике в 2022 году: резко снизить потребление удобрений. Это создает дополнительные риски для будущего урожая: общий вал из-за экономии на удобрениях может оказаться ниже. Особенно чувствительные к экономии на удобрениях такие культуры, как ярая пшеница, подсолнечник, кукуруза. Снижение урожая на фоне нехватки подкормки может достигать 10% и более.

Иван Томич говорит, что в итоге себестоимость нового урожая может заметно вырасти по сравнению с прошлым годом. Некоторые аграрии прогнозируют 30% роста себестоимости зерновых и даже больше.

Томич отмечает, что пока говорить о подорожании урожая сложно, так как еще непонятно, как будет развиваться ситуация с топливом и удобрениями дальше. Вдобавок неясно, что будет с погодой и какой окажется общая урожайность.

"В любом случае себестоимость основных культур окажется более высокой, чем в прошлом году. Но будет это 10% или 30%, пока сказать сложно. Но для нас главное не то, насколько вырастет себестоимость, а то, какими будут цены на сельхозкультуры в следующем году. Если они вырастут, то фермеры смогут покрыть подорожание кампании и рост себестоимости урожая, если нет - все будут в убытках", - сказал Томич.