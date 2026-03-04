Украинские автомобильные заправочные станции должны будут объяснить причины резкого роста цен на бензин. В ближайшее время пройдет специальная проверка на предмет законности.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Согласно ее заявлению, в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции будут приняты соответствующие меры реагирования.

При этом АМКУ отметили, что цены на светлые нефтепродукты в Украине не подлежат госрегулированию, а повышение стоимости горючего носит общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине.

"За последние дни мировой рынок нефти и нефтепродуктов продемонстрировал существенный рост котировок. Повысились цены на топливо и в сетях АЗС нашей страны. Антимонопольный комитет Украины осуществляет меры контроля по ситуации на рынках светлых нефтепродуктов с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов АЗС при повышении цен в начале марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее в ответ на заявления о сговоре участников топливного рынка они заявили, что никакого сговора нет.

О том, почему в Украине взлетают цены на топливо и что с ними будет дальше мы анализировали в отдельном материале.