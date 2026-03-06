Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию для планирования ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американские источники.

По их данным, Москва передавала Тегерану информацию, в частности, о местонахождении американских военных кораблей и самолетов.

"Похоже, что это довольно масштабная операция", - сказал один из собеседников издания.

Эта помощь сигнализирует, что в конфликте "фигурирует один из главных конкурентов США, обладающий ядерным оружием и разведывательными возможностями", говорится в материале.

У самого Ирана есть лишь несколько военных спутников, страна не имеет собственной спутниковой группировки, что делает помощь РФ чрезвычайно ценной.

На днях министр обороны США Пит Хегсет касательно участия России и Китая в событиях на Ближнем Востоке сказал: "Они не играют здесь никакой роли".

При этом признаков помощи Китая пока действительно нет.

Эксперты отмечают точность иранских ударов и способность прорывать ПВО, которые явно улучшились по сравнению с 12-дневной войной с Израилем прошлым летом.

При этом Пентагон быстро расходует свои запасы высокоточного оружия и перехватчиков противовоздушной обороны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отправку украинских специалистов по противовоздушной обороне на Ближний Восток по просьбе США.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.