Азербайджан эвакуирует сотрудников своего посольства в Тегеране, а также генерального консульства в Тебризе.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

По словам министра, эвакуацию поручил провести президент страны Ильхам Алиев.

"Это касается как посольства в Тегеране, так и генерального консульства в Тебризе. В настоящее время ведётся работа в этом направлении, даны соответствующие указания. На фоне развития событий мы не можем подвергать риску жизнь наших людей. Процессы будут внимательно отслеживаться. Мы также будем ждать результатов расследования, проводимого иранской стороной в связи с атаками дронов, и в зависимости от его итогов будут предприняты дальнейшие шаги и приняты решения", - сказал Байрамов.

Напомним, вчера два дрона упали на территории Азербайджана. Один взорвался в международном аэропорту Нахичевани, второй - вблизи школы в селе Шурабад возле той же Нахичевани. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

Вскоре Баку заявил, что Азербайджан не присоединится к войне США и Израиля против Ирана из-за атаки дронов.