Иран уничтожил важную американскую радиолокационную систему стоимостью около 300 миллионов долларов, которая играла ключевую роль в системе противоракетной обороны США в регионе Персидского залива.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Речь идет о радаре AN/TPY-2 и связанном с ним оборудовании, которое используется в системах противоракетной обороны THAAD. Объект был уничтожен на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в начале войны. Повреждения подтверждают спутниковые снимки.

Аналитики Фонда защиты демократии зафиксировали как минимум два иранских удара по территории Иордании - 28 февраля и 3 марта. Хотя обе атаки были перехвачены, удар по радару мог стать одним из наиболее успешных для Ирана.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований Том Карако отметил, что США располагают всего восемью батареями THAAD по всему миру, включая системы, размещенные в Южной Корее и на острове Гуам. Стоимость одной батареи оценивается примерно в 1 миллиард долларов, тогда как сам радар стоит около 300 миллионов.

Специалисты отмечают, что система THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет на большой высоте, фактически на границе атмосферы. Она способна уничтожать более сложные цели, чем комплексы Patriot меньшей дальности.

После потери радара часть нагрузки по противоракетной обороне может перейти именно на системы Patriot, запасы ракет к которым уже ограничены.

По словам аналитиков, системы противовоздушной и противоракетной обороны США в регионе уже работают на пределе возможностей из-за массированных атак Ирана с использованием беспилотников и баллистических ракет.

При сохранении такой интенсивности ударов запасы современных ракет-перехватчиков, включая боеприпасы для систем THAAD и Patriot, могут быстро сократиться.

Напомним, на днях СМИ писали, что с момента начала спецоперации США и Израиля против Ирана Тегеран поразил минимум семь американских объектов спутниковой связи на территории пяти стран Ближнего Востока.

Как мы писали, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 7 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.