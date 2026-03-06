Президент США Дональд Трамп скорректировал свое заявление о "безоговорочной капитуляции" Ирана - "она может быть неофициальной".

Об этом сообщает Аxios.



Американский президент в комментарии изданию допустил оговорки по поводу своего требования "безоговорочной капитуляции" Ирана, о котором он заявил за несколько часов до этого.

По его мнению, капитуляция Ирана произойти, если исламская республика полностью утратит свой боевой потенциал.



"Безоговорочная капитуляция может заключаться в том, что [иранцы] объявят об этом. Но это также может произойти, когда они больше не смогут воевать, потому что у них не будет никого и ничего, чтобы сражаться", - сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявляла, что для достижения целей США в операции против Ирана потребуется, как ожидается, от четырёх до шести недель.

Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил главам МИД арабских стран, что военная операция против Ирана может продлиться ещё несколько недель.

О главной проблеме США в войне с Ираном мы писали в отдельном материале.