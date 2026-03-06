Для достижения целей США в операции против Ирана потребуется, как ожидается, от четырёх до шести недель.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке негативно скажется на украинских аграриях, европейской энергетике и мировом рынке в целом.

Ранее госсекретарь Марко Рубио назвал сроки проведения военной операции США против Ирана, подчеркнув, что целями американцев выступают иранские пусковые установки для ракет, склады боеприпасов и производственные объекты.

Также мы писали, что главная проблема США в войне с Ираном – обеспечить достаточную численность наземных войск.

Когда в 1991 и в 2003 годах США начинали войну против Ирака, они развернули там огромную сухопутную армию – сотни тысяч американских солдат (и это не считая войск союзников). Сейчас же никаких даже сколько-либо сопоставимых сил на Ближнем Востоке у Вашингтона нет.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.