Белый дом опубликовал видео ударов по военным целям в Иране в стиле компьютерной игры GTA: San Andreas.

Соответствующие кадры распространили политические телеграм-каналы.

"Операция Эпическая ярость: уничтожить ракетный арсенал Ирана. Уничтожить их флот. Обеспечить, чтобы они никогда не получили ядерное оружие. Заблокировано", – говорится в описании к видео.

Ранее Трамп опубликовал кадры бомбардировки Ирана под задорную песню с призывом к ядерному удару.

"Пошли к мечети, бросим пару камней, скажем аятолле: "Упеку тебя в гроб!" – поют Vince Vance & The Valiants, а под эти слова авиация США сбрасывает бомбы.

Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс показал ролик, в котором Трамп предстаёт в образе короля.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 6 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.