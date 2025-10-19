Вице-президент США Джей Вэнс запостил сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, в котором президент США Дональд Трамп предстает в образе короля.

Видеоролик появился на странице Вэнса в социальной сети Х. Сам Трамп также перепостил это видео у себя на странице.

На опубликованных кадрах американский лидер надевает на себя корону и берет в руки меч, после чего перед ним становятся на колени представители Демократической партии США.

Судя по всему, это произошло в ответ на акции протеста "No Kings", которые с подачи демократов снова разгорелись в Соединенных Штатах.

Ранее мы писали о том, что Трамп опубликовал свой портрет в образе Папы Римского. На изображении американский лидер изображен сидящим на позолоченном троне и облаченным в белую сутану, с митрой на голове и крестом на груди.

Также Трамп публиковал ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, о предлагаемом им проекте перестройки сектора Газа. В нем в разрушенный войной регион вернулась жизнь, построены современные здания, в том числе отель Trump Gaza.