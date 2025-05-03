Президент США Дональд Трамп опубликовал свой портрет в образе Папы Римского.

Публикация появилась на странице политика в его собственной социальной сети Truth Social.

На изображении американский лидер изображен сидящим на позолоченном троне и облаченным в белую сутану, с митрой на голове и крестом на груди. Его указательный палец поднят вверх, а на безымянном находится, предположительно, папский перстень.

Вероятно, картинка была создана с использованием искусственного интеллекта. При этом она не сопровождалась каким-либо комментарием.

На днях сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что Трамп мог бы стать следующим Папой Римским.

"Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов", - написал Грэм.

Ранее Трамп в шутку заявлял, что хотел бы стать новым главой Римо-католической церкви после смерти Франциска.

Напомним, 21 апреля из жизни ушел папа римский Франциск.