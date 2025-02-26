Президент США Дональд Трамп опубликовал ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, о предлагаемом им проекте перестройки сектора Газа.

Соответствующее видео появилось на странице главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

В ролике можно заметить, что в разрушенный войной регион вернулась жизнь: построены современные здания, в том числе отель Trump Gaza, американский миллиардер Илон Маск разбрасывает деньги, люди веселятся и танцуют (в том числе бородатые мужчины в женских купальниках), а сам Трамп пьет пиво на шезлонге с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, Трамп предлагает переселить палестинцев в какую-то нибудь арабскую страну, а Газу передать в американское владение и отстроить как мега-курорт. Весь мир, кроме Израиля, высказался против.

Также Трамп заявил, что палестинцам не дадут вернуться в Газу.

"Я говорю о строительстве постоянного места проживания для них, потому что, если им придётся вернуться (в сектор Газа - Ред.) сейчас, пройдут годы, прежде чем вы когда-либо сможете это сделать – это место непригодно для жизни", – сказал американский президент.

По его словам, "США, работая с прекрасными командами строителей со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из величайших и самых впечатляющих развитий такого рода на Земле".