Белый дом не будет покупать палестинский анклав в Средиземноморье и тратить на это деньги американских налогоплательщиков, но эта территория окажется во владении США.

Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе краткого интервью прессе.

По словам американского лидера, через какое-то время в секторе Газа могут быть возведены отели и другие здания.

Напомним, накануне Трамп заявил, что если израильские заложники не будут освобождены ХАМАС к установленной на переговорах дате, в секторе Газа "откроются врата ада".

"Это в руках Израиля", – добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что палестинцам не дадут вернуться в Газу.

"Я говорю о строительстве постоянного места проживания для них, потому что, если им придётся вернуться (в сектор Газа - Ред.) сейчас, пройдут годы, прежде чем вы когда-либо сможете это сделать – это место непригодно для жизни", – сказал республиканец.

По его словам, "США, работая с прекрасными командами строителей со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что стало бы одним из величайших и самых впечатляющих развитий такого рода на Земле".