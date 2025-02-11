Президент США Дональд Трамп подписал указ о возвращении к пластиковым соломинкам для питья.

"Эти бумажные не работают. Они ломаются. Они разбухают. Когда что-то горячее, они живут недолго", – заявил президент США.

Указ, который вступает в силу немедленно, отменяет меру, подписанную бывшим президентом США Джо Байденом, который называл загрязнение пластиком "кризисом".

В прошлом году Байден приказал постепенно прекратить закупку правительством США пластиковых трубочек, а также пластиковых столовых приборов и упаковки.

Директива Трампа приказывает государственным учреждениям прекратить закупку бумажных соломинок и призывает к стратегии по их ликвидации по всей стране.

Напомним, ранее в ООН говорили, что количество пластикового мусора в мире может сократиться на 80% к 2040 году. По расчетам экспертов, если внедрить меры по сокращению производства пластика, это позволит производить до 40 млн тонн отходов пластмасс ежегодно.

Также замена пластика на экологические материалы, например, на бумагу и компостируемые упаковки, избавят мир еще от 17% мусора.

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