Количество пластикового мусора в мире может сократиться на 80% к 2040 году. По расчетам экспертов, если внедрить меры по сокращению производства пластика, это позволит производить до 40 млн тонн отходов пластмасс ежегодно.

Об этом говорится в отчете ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Если не принять меры, то ежегодное количество пластикового мусора составит 227 млн тонн.

Среди шагов, которые помогут оптимизировать количество пластика, называют отказ от лишней упаковки, увеличение переработки и повторного использования изделий и замену полимерных материалов более экологичными.

По подсчетам авторов доклада, только за счет многоразовой тары к 2040 году объемы пластикового загрязнения можно снизить на 30%. С 2025 года подобную схему собираются испытать в Великобритании.

Увеличение объема вторичной переработки к 2040 году поможет сократить загрязнение еще на 20%.

Замена пластика на экологические материалы, например, на бумагу и компостируемые упаковки, избавят мир еще от 17% мусора.

Оставшуюся долю отходов в ЮНЕП предложили сокращать за счет налогообложения производства первичного пластика и отмены субсидий для добычи ископаемого топлива, которое является основным сырьем для выпуска пластмасс.

По подсчетам экспертов, сокращение загрязнения пластиком на 80% в течение следующих 20 лет, предотвратит ущерб на сумму более $3 трлн и позволит избежать 500 млн тонн выбросов углерода (это сравнимо с углеродным следом Канады за год).

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