Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов заявляет, что с 1 февраля минимальные розничные цены установлены только на большие пластиковые пакеты, выдерживающие вес 7-15 кг, а на тонкие пакеты-"маечки" такое регулирование не распространяется.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минприроды во вторник, 1 февраля.

С 1 февраля вступило в силу постановление Кабинета министров "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты", которое касается пакетов толщиной стенки более 50 микрометров.

Это большие пакеты, которые люди покупают на кассах в супермаркетах, чтобы донести все приобретенное домой, или, например, брендированные пакеты, в которые в магазинах упаковывают приобретенную одежду или обувь.

Отмечается, что на тонкие пакеты-"маечки" такое регулирование не распространяется.

"Постановление Кабмина устанавливает цены на крупные пакеты 7-15 килограммов, а не на сверхтонкие или сверхлегкие. Потому что пакеты-"маечки" от 9 марта будут запрещены для распространения вообще", – заявил исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Решение правительства по установлению минимальных цен является продолжением политики по уменьшению спроса на использование пластиковых пакетов в Украине, а следовательно, по предотвращению засорения окружающей среды.

"По результатам исследований, с ноября прошлого года спрос на альтернативные упаковки, экомешочки в Украине вырос на 178%. Люди покупают альтернативные упаковки, использование которых за счет многократности значительно выгоднее", - добавил Стрелец.

Мировой опыт также демонстрирует эффективность такого регулирования.

Например, в Турции только за первый год запрета пластиковых пакетов их использование уменьшилось на 75%, что позволило сэкономить 150 тысяч тонн пластика.

В Ирландии после введения налога только за первый год спрос на пластиковые пакеты снизился на 90%.

Швеция также ввела налог на пластиковые пакеты. В результате на 65% уменьшился объем продаж пластиковых пакетов с ручками.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине с 10 декабря запретили использование бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Согласно закону № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины" – за несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 8500 гривен. Это был первый этап запрета, впереди еще два.

Также мы подробно рассказывали, как в Украине запретят бесплатные кульки в супермаркетах и почем их будут продавать.