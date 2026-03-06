По поводу возможности вступления Азербайджана в войну с Ираном, о чем в последнее время многие говорят.

Мы уже писали, что для Баку это несет огромные риски.

Кроме того, на его позицию может серьёзно повлиять Турция, которая потенциально может пострадать от эскалации войны в Иране.

Турция в последние годы очень сильно финансово зависит от поддержки монархий Персидского залива.

Они предоставили турецкому Центробанку миллиарды долларов в рамках своп-соглашений для поддержки резервов и предотвращения обвала турецкой лиры.

Кроме того, в моменты кризисов Турция получала финансовые вливания со стороны Эмиратов и Саудовской Аравии для стабилизации валютного рынка.

А суверенные фонды стран Залива активно скупают турецкие активы, что помогает покрывать дефицит текущего счёта Турции.

Если же война затянется, то монархии Персидского залива откажутся на грани полного финансово-экономического краха.

С учётом всего этого Анкара заинтересована в том, чтобы президент США Дональд Трамп как можно скорее прекратил войну, а не в том, чтобы подбрасывать в неё дрова для ее продолжения и расширения на другие страны региона.

Напомним, сегодня Азербайджан эвакуировал сотрудников своего посольства в Тегеране, а также генерального консульства в Тебризе.

Вчера же два дрона упали на территории Азербайджана. Один взорвался в международном аэропорту Нахичевани, второй - вблизи школы в селе Шурабад возле той же Нахичевани. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.