Совет национальной обороны Ирана предупредил Иракский Курдистан, что в случае проникновения с его территории в Иран сепаратистских курдских групп, Тегеран нанесёт удар по всем объектам автономии, включая экономические.

Об этом сообщает близкое к Корпусу стражей исламской революции иранское агентство Fars.

"В заявлении Совет напомнил своим друзьям в Иракском Курдистане, что до настоящего времени целями атак были только американские и израильские базы, а также сепаратистские группы в регионе. Однако, если террористические группы достигнут иранской границы, целью атак станут все объекты в Иракском Курдистане", – пишет издание.

Отметим, что в Иракском Курдистане добывается 60% всей нефти Ирака, что является основой экономики автономного региона. Уничтожение добвывающей инфраструктуры может создать огромные трудности для иракских курдов, которые уже и так терпят убытки из-за войны в Иране (несколько дней назад был остановлен экспорт нефти из Курдистана через турецкий Джейхан).

В целом, курдам грозят те же проблемы при их вступлением в войну с Ираном (к чему их активно склоняют США и Израиль), что и другим странам Персидского залива и Азербайджану.