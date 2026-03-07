Президент США Дональд Трамп не стал всерьёз комментировать слухи о том, что россияне наводят иранские ракеты на американские объекты.

Об этом стало известно во время круглого стола в Белом доме.

Американский глава фактически проигнорировал тему возможного российско-иранского сотрудничества, которое могло бы создать угрозу для военнослужащих США.

"Похоже, что русские сейчас помогают Ирану наводить удары и атаковать американцев", - спросил у него журналист.

"Это лёгкая проблема по сравнению с тем, чем мы занимаемся здесь. Но могу я быть честным? Просто… я испытываю к вам большое уважение. Вы всегда были очень добры ко мне. Какой же это глупый вопрос — задавать его в такой момент. Мы говорим о другом. Можем ли мы, возможно, держаться немного… Следующий вопрос", - ответил Трамп.

При это министр войны Пит Хегсет также заявил, что Трамп "хорошо информирован" о том, кто с кем контактирует, – и поэтому "все, что не должно происходить – будь то публично или через неформальные каналы, – встречает противодействие, и жесткое".

Ранее западные СМИ писали, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию для планирования ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что США располагают разведданными, указывающими на то, что Китай может предоставить Ирану финансовую помощь, запасные части и компоненты для ракет.