Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный занимается политикой.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Tagesschau, комментируя критику Залужного в свой адрес из-за проваленного контрнаступления в 2023 году.

Журналист поинтересовался, останется ли Залужный в должности посла Украины в Великобритании, ведь именно президент имеет полномочия назначать и увольнять послов. В ответ Зеленский задал встречный вопрос: "Сложилось впечатление, что я хотел его уволить?"

На что интервьюер напомнил, что экс-главком обвиняет в частности президента в ошибках при планировании контрнаступления.

"Да, я её слышал. Но видите ли, я разумный человек. Сейчас не время для политики. Другие решили иначе. Я не хочу сейчас заниматься политикой. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она сражалась на разных этапах войны с Россией на протяжении всех этих лет. Больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Я не хочу углубляться в эту историю. Мне это не особо интересно", - ответил президент.

Напомним, Залужный заявлял, что не думает о политической карьере и выборах, пока продолжается война.

Подробнее о его обвинениях в адрес президента мы рассказывали в отдельном материале.