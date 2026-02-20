Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выдвинул ещё одно публичное обвинение Владимиру Зеленскому. По словам бывшего главнокомандующего ВСУ, если бы президент ввел военное положение накануне вторжения России 24 февраля 2022 года, это позволило бы лучше подготовиться к военным действиям.

Об этом Залужный сказал в интервью британской газете The Guardian.

"Военное положение следовало ввести в январе или, самое позднее, в феврале. Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, - это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов", - образно выразился Залужный.

По его словам, он несколько раз поднимал вопрос введения военного положения, но добился поддержки только министра обороны Алексея Резникова, а Зеленский незменно отказывался это делать, опасаясь посеять панику. В итоге СНБО согласился только на введение чрезвычайного положения.

Залужный заявил, что неспособность должным образом подготовиться ко вторжению дорого обошлась Украине.

Он рассказал, что некоторые меры обороны генералы принимали сами под угрозой уголовных дел. В частности, в последний момент на дне Черного моря были установлены мины, чтобы предотвратить возможную высадку десанта в Одессе, а некоторым подразделениям было приказано переместиться в более стратегически важные места.

Зеленский же с семьей в ночь на 24 февраля спокойно лег спать как обычно, будучи уверенным, что войны не будет. На следующий день его жена в спешке собирала вещи, слушая взрывы вдалеке.

Напомним, позавчера интервью Залужного американскому агентству с обвинениями Зеленского в провале контрнаступления 2023 года.

