В Сети обсуждают уровень английского языка посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, продемонстрированный им на днях во время выступления на форуме Chatham House (Королевский институт международных отношений).

Соответствующее видео распространили телеграм-каналы.

Экс-главком ВСУ выступал на мероприятии около часа, но только первые шесть минут говорил на английском языке, не без труда читая с листа. Видно, что экс-главкому тяжело дается язык страны, в которую он был отправлен послом почти два года назад.

Напомним, в 2024 году мы публиковали видео о том, как Залужный не смог произнести слово civilized (цивилизованный). Сделав три неудачные попытки, посол Украины в Великобритании перешел к следующему слову текста, а в конце короткой речи попросил помощь переводчика.

Как мы писали, длительная задержка с назначением Залужного послом (от заявления Владимира Зеленского о его назначении до момента, когда он уехал в Лондон прошло четыре месяца) была связана, в том числе, и с тем, что Залужному потребовалось время для овладения языком страны, в которую его отправили работать главой диппредставительства Украины.