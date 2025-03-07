Некоторые украинцы смогут получить надбавку в 10% к зарплате за знание английского языка. Об этом сообщает представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, документом определено установление надбавки за владение английским языком на уровне не ниже В2 по шкале рекомендаций Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Под действие постановления подпадают полицейские, прокуроры, военные, чиновники и некоторые другие категории.

Полный список:

военнослужащие-контрактники;

главы (заместители) местных государственных администраций;

полицейские (средний и высший состав Национальной полиции);

лица начальствующего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты

прокуроры;

руководители, члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета (совета директоров) и другие должностные лица государственных предприятий, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% принадлежит государству;

руководители государственных научных учреждений;

руководители заведений высшего образования;

работники сферы образования и науки (руководители учреждений, ведомств, организаций).

Напомним, в 2023 году английский язык получил статус языка международного общения в Украине.