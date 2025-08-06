Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий принес присягу в зале пленарных заседаний сейма и вступил в должность президента Польши.
Об этом сообщают польские СМИ.
Навроцкий принес присягу на конституции Польши.
"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.
В торжественном мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы, представители правительства, в том числе премьер-министр Дональд Туск, а также духовенство, военные и зарубежные дипломаты. Из бывших президентов на инаугурации были Александр Квасьневский и Бронислав Комаровский.
Президентские выборы в Польше прошли в два тура: 18 мая и 1 июня. Победу на них одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Навроцкий, набрав 50,89% голосов. Его соперник, мэр Варшавы и представитель правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, получил почти на 370 тысяч голосов меньше.
Навроцкий является противником вступления Украины в Евросоюз и поднимает вопрос Волынской резни.
Подробнее о новом президенте Польши и чего от него ждать Украине, мы писали в отдельном материале.