Кароль Навроцкий принес присягу в зале пленарных заседаний сейма и вступил в должность президента Польши.

Об этом сообщают польские СМИ.

Навроцкий принес присягу на конституции Польши.

"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.

В торжественном мероприятии приняли участие депутаты и сенаторы, представители правительства, в том числе премьер-министр Дональд Туск, а также духовенство, военные и зарубежные дипломаты. Из бывших президентов на инаугурации были Александр Квасьневский и Бронислав Комаровский.

Президентские выборы в Польше прошли в два тура: 18 мая и 1 июня. Победу на них одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Навроцкий, набрав 50,89% голосов. Его соперник, мэр Варшавы и представитель правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский, получил почти на 370 тысяч голосов меньше.

Навроцкий является противником вступления Украины в Евросоюз и поднимает вопрос Волынской резни.

Подробнее о новом президенте Польши и чего от него ждать Украине, мы писали в отдельном материале.