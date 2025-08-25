Президент Украины Владимир Зеленский хочет присутствия западных войск в Украине.

Об этом он заявил на встрече с министром финансов и вице-канцлером правительства Германии Ларсом Клингбейлем.

"Я думаю, что будет разный уровень вовлеченности (западных стран в гарантии Украине), но не мне решать и говорить о "boots on the ground" ("войска на месте"). Думаю, важно, что они были со стороны крупных стран, ведущих участников "коалиции желающих". Это имеет значение. "Boots on the ground" - важный фактор", - сказал Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия.

"Мы не хотим уменьшать количество солдат, потому что это очень опасно", - отметил президент.

Напомним, ранее Россия официально выступила против присутствия войск НАТО в Украине.

В то же время спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф назвал договорённости США и РФ о гарантиях безопасности для Украины "прорывными".

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.