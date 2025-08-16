Президент США Дональд Трамп сообщил украинскому главе Владимиру Зеленскому и лидерам НАТО, что лидер РФ Владимир Путин не хочет перемирия. Якобы, он предпочитает всеобъемлющее мирное соглашение о прекращении войны.

Об этом сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По словам источника, участвовавшего в телефонном разговоре, в целом Трамп согласен с позицией Путина.

"Я считаю, что быстрое заключение мирного соглашения лучше, чем перемирие", - цитирует слова Трампа источник.

При этом он также отмечает, что телефонный разговор Трампа, Зеленского и лидеров стран НАТО "был непростым".

Ранее журналист The Economist Оливер Керрол заявил, что существует предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе ещё до трехсторонней встречи президентов Украины, США и РФ. Однако у Зеленского опровергли данную информацию.

Подробнее о чем именно могли договориться Трамп с Путиным на Аляске мы писали в отдельном материале.

