Ученые США утверждают, что картофель следует лишить его статуса овоща, чтобы сократить ожирение. По их мнению, картошку следует считать "крахмалистым неовощным продуктом" наряду с такими крупами, как рис, пшеница и овес.

Об этом сообщает британская газета The Daily Star.

Консультативный комитет по диетическим рекомендациям США настаивает, что картофель не так полезен, как другие овощи. Поскольку овощи считаются полезными, многие беспечно потребляют картофель в больших количествах. Такой режим питания привел к тому, что в США более 66% жителей страдают избыточным весом или ожирением.

При этом согласно новейшим исследованиям большая часть полезных веществ картофеля содержится в кожуре, которую как правило срезают.

У простых американцев рекомендация диетологов вызвала недоумение. Так, 45-летний фермер из Норфолка (Виргиния) Чарли Спеллер возмущается: «Если картофель - это не овощ, то что это? Это все равно, что сказать, что банан - это не фрукт, или что у Санта-Клауса нет бороды".

Недавно американские ученые выявили резкий рост заболеваемости раком у молодых людей, страдающих ожирением. С 1995 по 2015 год злокачественные опухоли, для которых лишний вес является фактором риска, стали возникать чаще среди людей младше 50 лет.

А украинские медики объясняли, на каком масле лучше для здоровья жарить картошку.