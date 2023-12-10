Американского астронавта Франсиско Рубио обвинили в том, что он съел помидор, выращенный из семян в условиях микрогравитации. Овощ потерялся более восьми месяцев назад, однако теперь его нашли.

Об этом сообщает портал Space.

"Теперь мы можем оправдать его (Рубио - Ред.). Мы нашли помидор", - сказала астронавт NASA Жасмин Могбели.

Она не уточнила, в каком состоянии и где именно был найден помидор.

Подполковник армии США Франсиско Рубио вернулся на Землю 27 сентября, пробыв на МКС рекордный для американцев 371 день. На брифинге после приземления он посетовал на потерю помидора, который выращивался в рамках сельскохозяйственного эксперимента, и опасался, что его обвинят в воровстве овоща.

Рубио потратил около 20 часов на поиск помидора.

"Я был вполне уверен, что застегнул липучку там, где нужно было застегнуть липучку. А потом я вернулся, и его уже не было", - вспоминал он.

На МКС есть собственная система производства овощей под названием Veggie. Рубио рассказывал о том, как он выращивал и собирал урожай, несмотря на неудачу с помидором. Представители NASA считают, что эта работа дает бесценные знания, которые принесут пользу будущим поколениям астронавтов.

Напомним, в прошлом году ученые впервые вырастили земные продукты на астероидном грунте. Специалисты смогли прорастить перец чили, редиску и салат на имитаторе самого распространенного типа падающих на Землю астероидов - углистом хондрите.

Также мы писали, что недавно астронавтки NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара потеряли сумку с инструментами во время первого выхода в открытый космос. Сообщалось, что потерянное оборудование будет оставаться на орбите в течение нескольких месяцев, прежде чем приблизится к Земле и сгорит. Это случится примерно в марте 2024 года.