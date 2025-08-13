Владимир Зеленский может оказаться "загнанным в дипломатический угол" из-за встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, прорыва российской армии на фронте под Покровском в Донецкой области, а также растущего недовольства внутри страны.

К такому выводу пришло издание Axios.

По словам американских чиновников, Трамп хочет личной встречи с Путиным, чтобы оценить его готовность к миру. Украинский президент и европейские лидеры обеспокоены тем, что глава Белого дома согласится с жесткими требованиями президента России.

"На данный момент никто не знает, чего Трамп хочет добиться от Путина в пятницу. Мы не знаем, насколько мы можем повлиять на Трампа, но мы должны продолжать попытки", — заявил изданию украинский чиновник.

Официальные лица США утверждают, что риторика Трампа порой звучит пророссийски, потому что так он пытается приблизить мирное соглашение. На самом же деле он всё ещё злится на Путина.

"В течение нескольких месяцев общее мнение заключалось в том, что мы можем завтра же разрушить российскую экономику. Есть и другие способы разрушить Украину. Но если бы ему пришлось выбирать сторону, он бы начал разрушать российскую экономику. Он действительно устал от этого", - отметил американский чиновник.

Он предрек, что если дипломатические усилия не увенчаются успехом, Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины.

"Возможно, Трамп не сможет этого сделать, но он приложит все усилия", — сказал чиновник.

Сегодня другое СМИ сообщило, что администрация Трампа призвала Украину к прагматизму и "реалистично оценить, что они могут сделать с имеющейся у них боевой мощью".

Также пресса пишет, что Трамп может стремиться к соглашению с Путиным без участия Украины и Европы.