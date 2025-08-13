Если встреча с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет хорошо, почти сразу состоится вторая встреча, на которой будут Путин и президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Об этом заявил сам Трамп во время общения с журналистами.

"Если первая встреча пройдет хорошо, то вторая встреча будет быстро, я бы хотел провести ее почти мгновенно - между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я там был", - сказал он.

При этом глава Белого дома добавил, что если на встрече с российским президентом не получит нужных ответов, вторая встреча не состоится.

Также Трамп заявил, что "будут очень серьёзные последствия", если Путин не согласится прекратить войну после встречи на Аляске.

О своей беседе с европейскими лидерами и президентом Украины глава Белого дома сказал: "Я бы оценил ее на 10. Очень дружеская".

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом намерен организовать трехстороннюю встречу Трампа, Зеленского и Путина в конце следующей недели. По информации канала, Вашингтон сейчас ищет место для встречи.

Ранее в Белом доме объяснили, почему Зеленского не будет на встрече Трампа с Путиным на Аляске.

